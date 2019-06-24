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Россия выдвинула Украине циничное условие по газу: о чем речь

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Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только "на экономически рентабельных условиях".

Такое циничное заявление сделал первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько. По его словам, концепция строящегося "Северного потока - 2" не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и "это касается как Украины, так и других стран", передает ТАСС.

"Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины", – утверждает он.

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Транзит газа

Транзит газа

"Цензор.НЕТ"

При этом в России заговорили о необходимости "нормального диалога".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзитагаза через Украину.

В ответ на это член правления российского газового монополиста, начальник департамента газового холдинга Сергей Кузнец заявил, что "Газпром" считает на данный момент невозможным заключение контракта на транзит газа с Украиной на европейских условиях из-за отсутствия в стране необходимых для этого структур.

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Темы
Поставки газа в УкраинуРынок газа
Место
Украина
Теги
транзит газаГазпромНАК "Нафтогаз"
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
ВСТАВАЙ НАРОД РОСИЙСКИЙ НА РУССКУЮ ВОЙНУ, ПРОТИВ ПУТИНИЗМА УБИВШЕГО СТРАНУ!!! ДОЛОЙ ПУТИНА- ОН НАМ НИ КТО!!!
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Действительно, жуткий цинизм, Россия отказывается кормить Украину(а халявные деньги за транзит так и выглядят), пока Украина гадит России
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Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
ХАЛЯВЫ НЕ БУДЕТ ДЛЯ ГОЛОДРАНЦЕВ УКРАИНСКИХ..
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Рагульнов Мiха, халявы вам не будет дурачек. Будете платить за транзит по европейскийм ценам. Схема на халяву прокачивать газ больше не прокатит. И верните деньги за газ!!! Страна воров. Не дадим доить Украину дальше. Фак ю)
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