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20 ноября • обновлено в 16:20
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Россия выдвинула Украине новый ультиматум по газу: у Медведева озвучили детали

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Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год.

"Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз", – сообщил министр энергетики России Александр Новак, передает "ТАСС".

"Вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс", – добавил он.

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В то же время министр энергетики России отказался комментировать перспективы газовых консультаций, "поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение "Газпрома".

"Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать. Дождемся окончания технических консультаций. Дальше мы будем обсуждать возможные даты встречи", – резюмировал Новак.

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Рынок газа
Место
Украина
Теги
газ транзит газа
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Свидомым должно этого хватит... Нечего помогать "агрессору" платить за транзит!!!!
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