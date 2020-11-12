Россия ввела зеркальные санкции против ЕС, – Лавров

Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва скоро уведомит об этом партнеров, передает российское пропагандистское агентство ТАСС. Он уточнил, что ограничительные меры коснутся представителей руководящих структур Германии и Франции.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", – сказал глава МИД РФ.

По словам Лаврова, Россия не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.

Напомним, 14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера.

15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.

Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.

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