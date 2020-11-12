Россия ввела зеркальные санкции против ЕС, – Лавров
ЕС ввела санкции против шести россиян, причастных к отравлению Навального
Оппозиционера отравили "Новичком". Это подтвердила Организация по запрету химического оружия
Россия решила ответить персональными санкциями против руководства Германии и Франции
Россия ввела зеркальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва скоро уведомит об этом партнеров, передает российское пропагандистское агентство ТАСС. Он уточнил, что ограничительные меры коснутся представителей руководящих структур Германии и Франции.
"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", – сказал глава МИД РФ.
По словам Лаврова, Россия не может исключать версии об отравлении Навального боевым отравляющим веществом либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику Charite.
Напомним, 14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера.
15 октября ЕС ввел в действие санкции против шести россиян.
Германия и Франция стали инициаторами пакета санкций против России. Великобритания и Нидерланды полностью поддержали их требования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.