Россия впервые после санкций США начала строить "Северный поток-2"

Российское трубоукладочное судно "Фортуна" начало достраивать последний участок "Северного потока–2" в водах Германии. Таким образом в пятницу, 11 декабря, Россия впервые после санкций США возобновила строительство газопровода в обход Украины своими силами.

Эту информацию распространили ряд российских пропагандистских ресурсов. Позже агентству "Интерфакс" ее официально подтвердил представитель компании Nord Stream 2.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-км участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 м (100 футов). Все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями. О дальнейших строительных работах на морском участке мы сообщим дополнительно", – добавили в проектной компании.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало России разрешение на проведение работ на 5-31 декабря . Осталось закончить строительство 2,5 километра обеих ниток "Северного потока–2" – в общем 5 км. "Фортуна" может укладывать 1 км трубопровода в день.

Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

Работы по строительству газопровода были остановлены год назад, когда Вашингтон ввел санкции, угрожавшие проводившей их швейцарской компании Allseas.

Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока-2" и ушел к берегам Калининграда.

На недостроенном участке газопровода находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".

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