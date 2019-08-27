Россия вопреки США поставила союзнику смертоносное оружие

Российская Федерация начала второй этап поставок зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию.

В частности, транспортный самолет с элементами второго дивизиона российских ЗРК С-400 приземлился в Анкаре, сообщает NTV.

В Министерстве обороны Турции подтвердили факт нового этапа поставок зенитных ракетных комплексов.

По словам представителей военного ведомства, самолет совершил посадку на авиабазе Мюртед.

Прогнозируется, что поставка будет продолжаться около месяца.

В Министерстве обороны Турции подтвердили факт нового этапа поставок зенитных ракетных комплексов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Министерство обороны США предупредило Турцию, что в случае закупки у РФ С-400 ее ждут серьезные проблемы.

В ответ на это президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен отступать от решения.

Он также заверил, что приобретаемые Анкарой С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО и США.

В июне 2019 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара уже купила российские зенитные ракетные комплексы С-400.

После этого Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ заявила, что системы С-400 в ближайшее время будут поставляться не только в Турцию, но и в другие страны региона.

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