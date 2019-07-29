Россия внезапно захотела возобновить авиасообщение с Украиной

Россия хочет провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.

Об этом заявил глава Росавиации Александр Нерадько, передает "РИА Новости". По его словам, возобновление перелётов якобы отвечает интересам граждан двух стран.

"Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов", — заявил он.

При этом он добавил, что сейчас переговоры и встречи относительно вопроса авиаперелетов с украинской стороной не ведутся.

samolets.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля Кабинет министров Украины ввел запрет на нерегулярные рейсы между Украиной и Россией. Таким образом между странами полностью было прекращено авиасообщение.

Так правительство отреагировало на визит нардепа Юрия Бойко и представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

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