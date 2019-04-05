Россия внезапно отказалась от своих планов в Крыму

В аннексированном Крыму Россия не будет вводить курортный сбор в 2019 году.

Оккупационные власти полуострова уже попросили российское правительство о выходе полуострова из соответствующего налогового эксперимента, сообщают "РИА Новости".

"Крым в этом году вводить не будет курортный сбор. Я направил за своей подписью в правительство Российской Федерации письмо с просьбой исключить Крым из данного эксперимента", – заявил "глава Крыма" Сергей Аксенов.

По его словам, участие в эксперименте экономически нерентабельно.

"Когда мы сели, посмотрели, то перспектива заработать за год всем муниципалитетам от 30 до 50 миллионов рублей (от 12,4 до 20,6 миллионов гривен) при этом администрирование займет достаточно много времени и определенные проблемы будут. Сбор ради сбора какой смысл устраивать? Если посчитаем, то это администрирование столько же обойдется, сколько и денег будет собрано", – резюмировал Аксенов.

Напомним, эксперимент по введению курортного сбора уже начался в курортных городах Ставрополья и Алтая, а также в восьми муниципалитетах Краснодарского края. Сбор взимается с совершеннолетних, проживающих в объектах размещения более 24 часов, и не превышает 100 рублей (41 гривну) в день. Исчисление начинается со дня, следующего после заезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представители ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма РФ предложили ввести налог на выезд при пересечении государственной границы, который составит 500 рублей (около 210 гривен). Они хотят, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.

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