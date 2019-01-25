Россия – в топе: сколько денег привозят в Украину "заробитчане" и откуда

Международная организация по миграции подсчитала, что сумма заграничных денежных переводов в Украину в 2017 году составила 12,1 млрд долларов.

"Трудовая миграция является одним из важных источников развития экономики, порой намного более существенным, чем инвестиции и государственные кредиты", – отметили представители МОМ, передает "Сегодня".

В частности, денежные переводы в три раза превышают официальную помощь в целях развития (ОПР) и прямых иностранных инвестиций (ПИИ) вместе взятых – Украина получила 2,4 млрд долларов в качестве ПИИ и 1,5 млрд долларов в качестве ОПР.

При этом в Национальном банке Украины сообщают, что по их подсчетам денежные переводы в страну составили 9,3 млрд долларов.

ТОП-10 стран, из которых в Украину поступают наибольшие объемы частных переводов, за последних годы не изменился. В список, кроме Польши, России и США, входят Чехия, Италия, Великобритания, Германия, Кипр, Израиль и Греция.

Доля Польши в общем количестве частных денежных переводов в 2017 году достигла 33,6% – в Украину поступило 3,1 млрд долларов. По итогам 9 месяцев 2018 года сумма поступлений составила 2,7 млрд долларов.

При этом доля поступлений из России в 2017 году сократилась до 13,9% – 1,3 млрд долларов. За 9 месяцев 2018 года этот показатель упал до 10,7% – 800 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Как заявил министр иностранных дел Павел Климкин, ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В то же время министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

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