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1 февраля • обновлено в 10:53
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Макс Баринов
Макс Баринов
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Россия резко и в разы сократила финансирование террористов

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То, что Кремль постоянно уменьшает суммы выплат к существованию "ДНР" и "ЛНР" и их частоту - не секрет. И уже сейчас Россия на поддержку бюджетников и деятельность "сепарських" структур почти ничего не выделяет.

На этот год РФ выделяет республикам около 1 млрд 412 миллионов рублей. Точной цифры нет, но в сравнении с прошлом годом сумма значительно меньше. По информации от источника, который находится в оккупационной администрации Донецка, с этого бюджета 20 % выделяется на распространение пропаганды среди местного населения в связи с тем, что сильно упала поддержка оккупационной власти.

Сюда же, можно добавить искусственные проблемы, создаваемыми ФСБшниками. Как бы смешно это не звучало, но если все задумки офицеров-оккупантов превратить в жизнь, все годы существования "республик" будут казаться местным жителям годами "процветания".

С помощью отказа в получении денег, россияне хотят довести людей до точки кипения. Шахтеры, и без того месяцами ничего не получают, останутся совсем без копейки. То же самое касается и металлургов и других рабочих. Более того, предприятия обычно платили "налоги" в "казну" квазиреспублик. И этого хватало чтобы покрыть процентов 20-30 от зарплат бюджетникам. Сейчас же, когда Россия не отправляет ничего, а кураторы "дыры" сведут на нет другие выплаты, может начаться настоящий голод.

Но среди жителей республик, никто не пойдет на улицы митинговать и говорить, как все плохо…

На это есть две причины…

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Первая, это та половина людей, которой с помощью российской промывки мозгов будут до последнего верить, что жизнь в республиках "хорошая" и что им нужно верить в лучшее, как недавно созданные государства…

Вторая, это та половина людей, которая за все эти годы стали ярыми сторонниками России и просто не смогут убедить себя в обратном… это те самые ненавистники Украины, которые лучше умрут с голоду и нищеты, чем выйдут на митинг, дабы не привлечь внимание со стороны…

Сами же деньги, без сомнения, осядут в карманах россиян, а целью у них является свержения режима Пушилина и Пасечника. На смену же им готовят новые кадры, которые "введут новый курс Донбасса". Будет ли это попыткой втюхать оккупированные территории Украины на условиях РФ? Скорее всего, да.

Но существуют и другие варианты, когда Донбасс станет автономией нового государства, образованного после возможного слияния РФ и Беларуси в союзную республику. По крайней мере, Михаил Бабич, будучи послом России в Беларуси, работал именно над таким воспроизведением "аналога СССР".

Если "ДНР" и "ЛНР" войдут в такой союз, санкционный удар по Москве разделится и на Беларусь. Существовать под ограничениями двум странам будет проще, поэтому Путин от этого выиграет не только экономически. Он еще и выйдет на новые границы, создаст возможность открытия еще одного фронта, чем существенно усилит свои позиции. А Донбасс при этом продолжит уничтожать, только при "гарантиях безопасности от России". И отвоевать захваченные земли станет намного сложнее.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Пузій Федір
Пузій Федір
И отвоевать захваченные земли станет намного сложнее... Не треба їх відвойовувати. Вони взагалі нам не потрібні. Нехай перетворюються в онкопухлину в самій раші.
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