Оккупированный Крым должен быть не просто особой экономической зоной, а офшором, считает председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – Ред.

Базовые понятия этих чиновников о финансовых рынках, о международной финансовой системе, об офшорах, о верховенстве права и международных правилах ведения бизнеса напрочь отсутствуют. Эти представления у них отсутствуют потому, что чиновники при Путине назначаются и выбираются путем жесткого отрицательного отбора.

Что можно делать в Крыму на аннексированной территории? Это вообще не поддается даже никакому анализу с точки зрения того, что вот мол типа давайте не то, чтобы там офшорную зону сделаем, а вообще, не говоря об офшорах, хотя бы сделаем нормальную работу сотовых операторов связи и российской банковской системы. И конечно же совершенно невозможно сделать даже этого, потому что вся территория Крыма находится под международными санкциями после ее аннексии, и там не работают даже отделения Сбербанка.

А если посмотреть на офшоры в мире, то на ум приходят такие юрисдикции как Каймановы острова, как Джерси и Гернси Нормандских островов, как Британские Виргинские острова. И вообще на этих юрисдикциях не просто нет никаких международных санкций, там действует или английское право или эквивалент английского права.

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А ведь Крым в контексте того, что произошло за последние годы - это даже не Молдова, через юрисдикцию которой, было установлено, что отмывались в том числе какие-то огромные деньги, десятки миллиардов долларов в свое время в России. Есть такой скандал по отмыванию денег через Молдову.

Можно много разных такого рода мест назвать, которые гораздо более солидные, чем Молдова с точки зрения финансовых центров. Например, Таллин, Эстония. После отделения Danske Bank, через который было отмыто чуть ли не четверть триллиона долларов.

И это мы говорим о таких местах неподалеку от России. А Крым является вообще ничем с точки зрения каких-то правил. И в Крыму можно только устроить какую-нибудь местную прачечную отмывочную: деньги из Ростова отмывать в Крыму и отсылать крымские деньги наоборот в Ростов.

Это примерно все, что можно сделать с точки зрения так называемой офшорности Крыма. А сделать там какую-нибудь конкурентоспособную офшорную юрисдикцию невозможно ни по одному из критериев и нельзя даже простой финансовой системы там построить без каких-либо признаков офшорной конкурентоспособности. Там просто даже российской финансовой системы не существует.

Поэтому можно меня сколько угодно просить меня дать комментарий на тот или иной бред, который вылетает из уст российских чиновников, но также, как и скандалы с российскими ГРУшниками – это все примерно из одного масштаба общей некомпетентности во всем и по всем вопросам. Они некомпетентны так, как если бы мы с вами стояли на берегу обрыва, а они находились где-то на самом дне бездны. Вот они находятся примерно там с точки зрения своей компетентности.

Об офшорах

Офшор не является схемой по отмыванию денег и для этого не предназначены. Офшоры помогают достичь благоприятного режима налогообложения. Те, кто занимается отмыванием денег через офшоры, являются преступниками. Но это не значит, что офшоры сами являются преступными юрисдикциями и через них пытаются какие-то преступники что-либо отмывать.

Я думаю, что этот чиновник имел ввиду, что он хотел бы там развивать финансовые услуги так, как это происходит на Каймановых островах или на Британских Виргинских островах. Но это невозможно по тем причинам, по которым я сказал.