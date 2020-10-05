Россия увеличила до максимума транзит газа через Украину

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Россия увеличила до максимума транзит газа через Украину

Объем транзита российского газа через газотранспортную систему Украины достиг 40 млрд куб. м с начала года.

Данный объем является максимумом, который предусмотрен контрактом с "Газпромом" на весь 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

Таким образом, на сегодняшний день транзит осуществляется в суточном режиме 174 млн куб. м.

Оператор подчеркнул, что полностью выполняет обязательства по обеспечению бесперебойной транспортировки газа в страны Европы и украинским потребителям.

Одновременно с этим генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон заявил, что украинская газотранспортная система может транспортировать значительно больше голубого топлива и находится в постоянном поиске новых рыночных продуктов и сервисов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский монополист "Газпром" приготовился к резкому падению спроса на экспорт газа из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса. По оценкам компании, падение составит 16,4%.

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