Россия резко усилит защиту Крымского моста: что сделали оккупанты

В России собрали первый катер для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Крымского моста.

Как сообщил советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, в Ярославской области судостроители рыбинского завода "Вымпел" спустили на воду первый из четырех катеров проекта "Грачонок", передает Lenta.ru.

По словам чиновника, катера этого типа предназначены для борьбы с подводными диверсантами в Керченском проливе.

Крымский мост utro.ru

Судно длиною 31 метр может выполнять любые задачи при волнении моря до пяти баллов. Оно оснащено глубоководной телевизионной системой и специальными гидро- и воздушными локаторами, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и в автоматическом режиме уничтожать цели на дальности до 2 тысяч метров и высотах до 1,5 тысячи метров.

Охрана Крымского моста Скриншот

Охрана Крымского моста Скриншот

Скорость катеров этого проекта — 23 узла, автономность плавания — 200 морских миль.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. В июле-августе на воду будут спущены еще три таких же катера, а с декабря 2019 года они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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