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Россия резко усилит защиту Крымского моста: что сделали оккупанты

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В России собрали первый катер для 115-й отдельной бригады Росгвардии особого назначения, которая обеспечивает охрану Крымского моста.

Как сообщил советник директора Росгвардии генерал-майор Валерий Грибакин, в Ярославской области судостроители рыбинского завода "Вымпел" спустили на воду первый из четырех катеров проекта "Грачонок", передает Lenta.ru.

По словам чиновника, катера этого типа предназначены для борьбы с подводными диверсантами в Керченском проливе.

Крымский мост

Крымский мост

utro.ru

Новости
"Будет полная задница": инженер забил тревогу из-за Крымского моста

Судно длиною 31 метр может выполнять любые задачи при волнении моря до пяти баллов. Оно оснащено глубоководной телевизионной системой и специальными гидро- и воздушными локаторами, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и в автоматическом режиме уничтожать цели на дальности до 2 тысяч метров и высотах до 1,5 тысячи метров.

Охрана Крымского моста

Охрана Крымского моста

Скриншот

Охрана Крымского моста

Охрана Крымского моста

Скриншот

Скорость катеров этого проекта — 23 узла, автономность плавания — 200 морских миль.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив. В июле-августе на воду будут спущены еще три таких же катера, а с декабря 2019 года они заступят на боевое дежурство в Керченском проливе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

14 июня в аннексированном Крыму оккупанты осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке Керченского моста.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мостРоссияохрана
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Комментарии
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Питон Каа
Питон Каа
Для украинцев этот мост стал постоянным напоминанием того, что Крым наш.
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Махно Володимир
Махно Володимир
да все равно взорвут этот мост. но скорее всего он сам рухнет до взрыва. русские никогда не умели ничего строить! только лепить из навоза!
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Махно Володимир, по себе не судят
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Махнатый,зато мазепинцы строят навека))) да,какашка? Ты уже гулял по стеклянному мосту?
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