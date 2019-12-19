Россия "уграла" хваленый авианосец, на котором погибли люди: что известно

Ущерб от пожара на хваленом российском авианосце "Адмирал Кузнецов" может достигать 95 млрд руб, в то время как стоимость корабля такого класса и с аналогичным сроком службы с учетом износа каркаса и без вооружения – 110 миллиардов.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в штабе Северного флота РФ. "Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах",— объяснил он.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" Иллюстрация

В то же время, согласно официальной версии от российских властей, сгорели на корабле только коммуникации: электрокабеля и линии связи, которые все равно якобы предполагалось заменить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 12 декабря, в Мурманске (Россия) во время проведения ремонтных работ загорелся крейсер "Адмирал Кузнецов".Погибли двое, 12 пострадали.

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