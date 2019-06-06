"Россия тут же ответит!" Путин высказался о санкциях ЕС

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ тут же примет ответные меры, если новый Европарламент начнет снимать санкции против Москвы.

С таким заявлением он выступил на Петербургском международном экономическом форуме, передает "РИА Новости".

"Россия будет делать встречные шаги Европарламенту, в том числе в вопросе снятия экономических санкций. При условии, если будут поступать сигналы о желании сотрудничать", — сказал российский лидер.

Владимир Путин Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня постоянные представители стран ЕС одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма в 2014 году до 23 июня 2020 года.

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