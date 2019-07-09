Россия цинично нанесла удар по Грузии: Путин неожиданно вступился

Во вторник, 9 июля Государственная дума России приняла экономические санкции против Грузии (новость дополнена).

Российские депутаты единогласно приняли постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Текст документа опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", – сказано в документе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что они считают "недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента".

Под запрет попали ввоз в Россию грузинских вин и воды. Также наложили ограничение денежных переводов из РФ в Грузию.

Грузия и Россия

Как передает "Интерфакс", президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов Госдумы ввести санкции против Грузии.

По словам Путина, он "не стал бы этого делать именно из уважения к грузинскому народу". "Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, чтобы их осложняло", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну возмущения.

22 июня в Грузии началась очередная волна протестов.

В РФ события вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно в целях "обеспечения национальной безопасности", говорится в указе.

Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!