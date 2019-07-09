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Россия цинично нанесла удар по Грузии: Путин неожиданно вступился

10.7т Читать материал на украинском

Во вторник, 9 июля Государственная дума России приняла экономические санкции против Грузии (новость дополнена).

Российские депутаты единогласно приняли постановление "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". Текст документа опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности.

"В связи с продолжением недружественных действий Государственная дума рекомендует правительству РФ рассмотреть целесообразность применения в отношении Грузии специальных экономических мер, предусмотренных Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах", и внести соответствующие предложения президенту РФ", – сказано в документе.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что они считают "недопустимыми оскорбления в адрес нашей страны, угрозы в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента".

Под запрет попали ввоз в Россию грузинских вин и воды. Также наложили ограничение денежных переводов из РФ в Грузию.

Грузия и Россия

Грузия и Россия

Как передает "Интерфакс", президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов Госдумы ввести санкции против Грузии.

По словам Путина, он "не стал бы этого делать именно из уважения к грузинскому народу". "Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, чтобы их осложняло", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия
Теги
санкции Россия
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Питон Каа
Питон Каа
Правильно, вся Грузия не должна отвечать за одного неадекватного грузина.
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
У Путина слишком мягкое отношение к грузинам, украинцам и прочим мышебратьям. К сожалению. Медведев вот в 2008 году просто заставил Саакашвили жевать галстук.
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Иванов Иван
Иванов Иван
Цинично??))))
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