Россия "топит": в Крыму забили тревогу из-за удара по бизнесу

Повышение налога на добавленную стоимость в России в первую очередь ударит по малому бизнесу, в том числе в аннексированном Крыму.

"Товары и услуги, которые облагаются НДС, – это, как правило, услуги малого бизнеса: сауны, салоны красоты и т.д. Это удар по малому бизнесу в первую очередь", – сообщил российский экономист Владимир Рожанковский в эфире радио "Крым.Реалии".

По его словам, решение российских властей плохое, поскольку в условиях затяжной рецессии малый бизнес и так не очень хорошо себя чувствует.

"НДС – налог на смену бытовой техники: стиральных машин, холодильников. Это в равной степени затрагивает всех и распределяется на людей с любым доходом. В Крыму, конечно, меньше доход, чем в Москве. Чем ниже доход, тем меньше у людей возможностей покупать эти товары с налогом на добавленную стоимость", – резюмировал Рожанковский.

Напомним, что Государственная дума во втором чтении одобрила законопроект о повышении НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. В Минэкономразвития РФ уже признали, что соответствующее решение приведет к росту инфляции и падению реальных доходов населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия устроила серьезные проблемы банку сына Кобзона в Крыму.