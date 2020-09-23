Россия столкнулась с новой проблемой из-за "Северного потока-2"

России отказали в страховке судов, которые строят газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

Об этом сказано в циркуляре Международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев IG P&I. В сообщении указано, что страховое покрытие не будут предоставлять для кораблей, "вовлеченных в деятельность, которая является противозаконной либо ставит клуб под угрозу нарушения санкций".

Помимо участников проекта "Северный поток-2", речь идет и о другом российском газопроводе – "Турецкий поток".

Отмечается, что участников клуба также попросили во избежание санкций "оценивать и минимизировать риски заключения контрактов по "Северному потоку-2" или "Турецкому потоку".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".