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Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

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Объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб м.

Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL, говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, финансовый результат транзита газа за 9 месяцев 2018 года уменьшился с 11,6 до 9,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в связи с уменьшением объемов транзита.

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В "Нафтогазе" также отмечают, что за этот период объемы транспортировки природного газа для потребителей Украины увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа.

Общая чистая прибыль "Нафтогаза" за 9 месяцев 2018 года составила 16,7 млрд грн. Это на 5,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

НАК "Нафтогаз Украины"

Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

НАК "Нафтогаз Украины"

Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

НАК "Нафтогаз Украины"

Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

НАК "Нафтогаз Украины"

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Тема
Рынок газа
Место
Украина
Тег
Нафтогаз Украины
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Korobkin Vladimir
Korobkin Vladimir
Я ваще не понял: Коболев бьет в колокола или рапортует о достижениях??! Я бы преподнес эту новость как победу и собственное достижение Нафтогаза: Добились снижения прокачки газа агрессора!!!!! Деньги пох, канеш, это Нафтогаз уже давно показал, закупая газ вдвое дороже по реверсу.)) И что, в целом, прокачка Газпромом газа в Европу выросла - тоже пох..))
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
неправда! газ в трубе будет вечно а прибыль увеличилась не из за инфляции!!! это как мост в Крым - он картонный и его никогда не смогут увидеть 99 процентов укров
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
быдлы, вот нахера он нужен этот нафтогаз? ничего не производит. ни добывает. откуда доход в 16 милд. дол.? тупа перепрадоют. нахера такие посредники?
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