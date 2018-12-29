Россия сократила транзит газа: сколько потеряла Украина

Объемы транзита российского газа через территорию Украины по результатам 9 месяцев 2018 года снизились на 7% и составили 65,4 млрд куб м.

Одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream – OPAL, говорится на сайте НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, финансовый результат транзита газа за 9 месяцев 2018 года уменьшился с 11,6 до 9,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в связи с уменьшением объемов транзита.

В "Нафтогазе" также отмечают, что за этот период объемы транспортировки природного газа для потребителей Украины увеличились на 1% в связи с увеличением использования газа.

Общая чистая прибыль "Нафтогаза" за 9 месяцев 2018 года составила 16,7 млрд грн. Это на 5,8% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины"

НАК "Нафтогаз Украины"

Напомним, что 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом". 2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК подчеркнули, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны. 5 июня Голландский суд удовлетворил ходатайства "Нафтогаза" об аресте долей российского газового монополиста в его голландских дочерних компаниях.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".