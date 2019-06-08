Россия собралась поглотить Беларусь: появились серьезные разногласия

Россия и Беларусь напоролись на камень преткновения в вопросе создания Союзного государства.

Как рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым, позиции Москвы и Минска по интеграции в ряде сфер очень близки, по энергетике и банкам обсуждение идет более сложно, сообщает "РИА Новости".

При этом он уточнил, что вопрос введения единой валюты в рамках интеграции России и Белоруссии будет решаться на уровне президентов двух стран.

Россия и Беларусь ТАСС

"Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в союзном договоре, поэтому это обсуждается. Встречаются Центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать. Здесь такое детальное обсуждение идет по каждому пункту союзного договора. Еще раз отмечу – за пределы союзного договора мы не выходим", – сказал Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко призвал нефтеперерабатывающие предприятия блюсти только свои интересы по вопросу о компенсации за поставки "грязной" нефти из России.

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