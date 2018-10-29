Позарились на имущество: в Крыму оккупанты приготовили новый удар по Меджлису

В оккупированном Россией Крыму так называемые власти собрались отобрать имущество у Меджлиса крымскотатарского народа.

Как заявил "глава" полуострова Сергей Аксенов, все имущество передадут подконтрольному России Духовному управлению мусульман Крыма (ДУМК), передает "Крым.Реалии".

Накануне такая инициатива прозвучала на Курултае (национальном съезде) мусульман Крыма, созванном российским ДУМК в субботу, 27 октября. Перечень объектов собственности Меджлиса крымскотатарского народа в Крыму, о котором идет речь, не огласили.

При этом Аксенов отметил, что "национализация" на полуострове в настоящее время не проводится, но в отношении собственности Меджлиса крымскотатарского народа "соответствующие меры должны быть приняты".

"Деталей не знаю. По конкретным объектам не знаю, до конца дня посмотрю и выработаю свою позицию", ‒ заявил Аксенов.

Сергей Аксенов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оккупационная администрация Керчи объявила о планируемом изъятии земельных участков на территории города для государственных нужд.