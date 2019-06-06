Россия снова влипла в международный финансовый скандал

Следственный комитет России обвинил нескольких сотрудниц посольства РФ в Израиле в мошенничестве на 49 млн руб (750 тыс. долларов).

Как сообщает "Коммерсант", в деле фигурируют главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева, сотрудница посольства Анна Сидорова и сотрудница ФГУП "Госзагрансобственность" Ирина Лось.

"Преступный умысел соучастники реализовали путем обмана руководства посольства, подделав распорядительные платежные документы, и под видом расчетов с контрагентами по оплате аренды недвижимости, местных налогов и сборов похитили средства",— заявили в СКР.

Израиль и Россия Утро.ру

По версии следователей, хищение денег с валютных счетов произошло в период с октября 2012 по август 2014 года. СКР настаивает, что обвиняемые на украденные деньги купили имущество в Москве и Московской области, оно уже арестовано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС назрел крупный дипломатический скандал с Россией. Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке, также Лондон прервал все официальные отношения с Москвой на период расследования дела об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Австралия приняла меры в связи с отравлением Скрипаля и решила выслать двух российских дипломатов-разведчиков. В то же время Турция и Словакия заявили, что не готовы предпринимать такие меры. Украина в свою очередь выслала 13 российских дипломатов.

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