Россия скоро перестанет платить пенсии "Л/ДНР", – Гармаш

Россия каждый год выделяет 27 млрд рублей (9,76 млрд грн) на пенсии для жителей ОРДЛО. Но сейчас для Москвы материальный вопрос становится чувствительным, она будет сокращать свои расходы на содержание "Л/ДНР".

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, журналист Сергей Гармаш. По его словам, сейчас на оккупированных территориях Донбасса начинаются задержки не только с зарплатами, но и с пенсиями.

"В среднем там по 4 месяца не выплачивается зарплата, у кого-то и больше. Каждый год на пенсии в ОРДЛО Россия выделяет 27 млрд рублей. А для России сейчас материальный вопрос становится чувствительным, она будет сокращать свои расходы на содержание "Л/ДНР". Это создает предпосылки для того, чтобы она захотела решить вопрос. А вот как это – тут разные башни в Кремле видят разные решения. Не все они для Украины благоприятные", – заключил Гармаш.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что в ОРДЛО людям перестали выплачивать пенсии из-за карантина, введенного в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Позже министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сказал, что на оккупированной территории Донбасса живут 500 тысяч человек со статусом переселенцев, которые получают украинскую пенсию.