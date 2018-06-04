Россия резко сократила авиарейсы в Крым

Российские авиакомпании на 551 тыс. пассажиров (22,2%) сократили летние планы по рейсам в оккупированный Крым.

Прошлым летом на направлении выставили 2,7 млн мест, а в этом году – 2,1 млн, сообщает "Коммерсант".

Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" – на 187 тыс. кресел (39%), Red Wings – на 64 тыс. (27%), "Аэрофлот" – на 51 тыс. (14%), "Россия" – на 74 тыс. (13%), "Глобус" – на 42 тыс. (13%).

К этому привело открытие Крымского моста, а также двукратный рост аэропортовых тарифов в Симферополе.

При этом в аэропорту отмечают, что цены выросли в связи с инвестсоставляющей – нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. В частности, инвестиции в терминал составили 32 млрд рублей (13,5 млрд гривен), 30% из них дали инвесторы, 70% – кредиты банков.

Ранее OBOZREVATEL писал, сколько Россия потратила на Крым за годы аннексии.