Россия решилась на сокрушительный удар по бизнесу: что произошло

В России закон о запрете хостелов в жилых домах начнет работать уже с 1 октября этого года.

О такой дате договорились депутаты и сенаторы в среду, 3 апреля, на заседании согласительной комиссии, сообщает "Интерфакс".

Изначально принятый Государственной думой закон вступал в силу через 10 дней после подписания его президентом, то есть уже в марте 2019 года. Однако Совет Федерации отклонил закон, предложив изменить этот срок на 1 января 2020 года.

В итоге парламентское большинство Госдумы объявило о готовности пойти на компромиссную дату – 1 июля этого года, а сенаторы выдвинули свой вариант – 1 октября.

Напомним, что в России законопроект о хостелах приняли в основном чтении 5 марта. Инициатива предполагает внесение поправок в статью 17 Жилищного кодекса РФ "Назначение жилого помещения и пределы его использования. Пользование жилым помещением".

Авторы законопроекта утверждали, что новая норма потребует от владельцев хостелов и апарт-отелей лишь перевода квартиры, в которой расположен хостел, в разряд нежилого помещения. Однако по факту тогда мини-гостиницы останутся только на первых этажах многоквартирных домов или на вторых этажах в доме, где на первом расположены магазины

При этом глава Минэкономразвития России Максим Орешкин утверждал, что из-за запрета бизнес потеряет около 4 миллиардов рублей (более 1,6 миллиарда гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в России более половины населения не верит в то, что в стране можно вести честный бизнес.

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