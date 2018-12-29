Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум

Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия. При этом в правительстве РФ уточнили, что снимут ограничения, если Украина отменит аналогичные запреты для российских товаров.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам постановление об ограничительных мерах уже подписано (чтобы посмотреть полный перечень запрещенных товаров, доскрольте до конца страницы).

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - сказано в сообщении.

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 29 декабря 2018 г.

Отмечается, что основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Новости Украина ввела новый запрет на импорт для России

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - добавили в ведомстве.

Полный перечень запрещенных товаров:

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