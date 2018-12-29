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Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум

10.1тЧитать материал на украинском

Россия в ответ на новые санкции Киева ввела запрет на импорт промышленных и сельскохозяйственных товаров из Украины, сырья и продовольствия. При этом в правительстве РФ уточнили, что снимут ограничения, если Украина отменит аналогичные запреты для российских товаров.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его словам постановление об ограничительных мерах уже подписано (чтобы посмотреть полный перечень запрещенных товаров, доскрольте до конца страницы).

"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

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Украина ввела новый запрет на импорт для России

"Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров", - добавили в ведомстве.

Полный перечень запрещенных товаров:

Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

  • Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

  • После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

  • 27 декабря Кабинет министров запретил ввоз в Украину крахмала и глюкозы из Российской Федерации.

  • 25 декабря РФ расширила список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

  • В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

Россия решилась на ответный ''удар'' по Украине: Москва поставила ультиматум
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
Теги
Россиясанкции Украина
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Селезнев Сергей
Селезнев Сергей
Чем меньше связей с мордором тем лучше.
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Чэргховэ: Ой! А нас то за що? )))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А как с кондитеркой Кровавого?
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