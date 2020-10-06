Россия решила вернуть из Германии судно для строительства "Северного потока-2"

Российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", возвращается из Германии в Калининград.

Корабль должен прибыть в порт российского города в среду, 7 октября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на систему позиционирования морских судов.

При этом около полугода "Академик Черский" находился у немецкого порта Мукран на Балтике – главном плацдарме для строительства "Северного потока-2".

Карта строительства "Северного потока-2"

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть меньше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации вокруг Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.