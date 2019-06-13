Россия решила наказать последнего противника "Северного потока-2"

Россия может потребовать компенсацию от Дании из-за того, что страна до сих пор так и не выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в своих территориальных водах.

Об этом пишет Эксперт.Online со ссылкой на датские СМИ. Отмечается, что Москва может выдвинуть финансовые требования Копенгагену за блокировку выдачи разрешения.

Как известно, зеленый свет от Дании до сих пор не получен, несмотря на то, что прошло уже больше года с момента подачи заявки на прокладку газопровода.

Ссылаясь на заявление компании Bech-Bruun, которая выступает адвокатом "Северного потока-2", газета Politiken пишет, что промедление агентства энергетики Дании с решением по строительству газопровода через территориальные воды вблизи Борнхольма приведет к тому, что Россия потребует компенсацию от Копенгагена.

Ситуация с прокладкой "Северного потока-2" на территории Дании до сих пор остается неясной. К тому же, МИД страны уже третий год рассматривает заявку со стороны компаний, которые участвуют в проекте.

Россия может подать в суд иск с целью получить компенсацию за затягивание выдачи разрешения, полагают юристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер описал действия Дании, как противоречащие европейскому законодательству, поскольку она стала единственной европейской страной, не давшей разрешения на строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах. Проект уже получил одобрение от Швеции, Финляндии и Германии.

Дания сейчас рассматривает 2 заявки на строительство газопровода по разным маршрутам по разные стороны от острова Борнхольма, основной - к югу от острова, альтернативный - к северо-западу. В августе 2018 года компания Nord Stream-2 была вынуждена подать заявку на строительство по альтернативному маршруту.

В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что газопровод будет достроен в 2019 году, а газ по нему пустят уже 1 января 2020 года.

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