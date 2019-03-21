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Россия разорвет контракт на производство ракет в Украине

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Российская компания S7 Space намерена приостановить, а затем и разорвать контракт на производство 12 ракет-носителей "Зенит" на украинском предприятии "Южмаш".

Ожидается, что производство заморозят уже в апреле, сообщают "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

В то же время в "Южмаше" от комментариев отказались, а в "Роскосмосе" заявили, что не знают ничего о возможном разрыве контракта. Кроме того, пресс-служба S7 сообщила, что "контракт действует".

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В апреле 2017 года компания S7 Sea Launch Limited (входит в группу S7, которая владеет плавучим космодромом "Морской старт") и "Южмаш" заключили контракт на 12 ракет "Зенит".

Планировалось, что их будут использовать в программах "Морской старт" и "Наземный старт" (пуски с Байконура). Первые две ракеты должны были быть готовы в 2018-2019 годах.

Ожидалось, что первый старт состоится в декабре этого года. В апреле, июле и декабре 2020 – еще три старта, а в 2022 – четыре (март, июнь, сентябрь, декабрь).

Последний пуск с "Морского старта" состоялся в 2014 году, поскольку из-за ухудшения отношений Москвы и Киева прекратились поставки российских двигателей РД-171 производства "Энергомаш". Они использовались в ракете "Зенит" – единственной адаптированной под пуски с плавучего космодрома. Потом космодром законсервировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 октября 2018 года во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции произошла авария носителя. Из-за нештатной ситуации экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя и транспортного пилотируемого корабля и его стыковке с МКС были застрахованы в СК "Согласие" на 4,65 млрд рублей. В компании отмечали: если инцидент признают страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Livesey David
Livesey David
Прощай Южмаш.
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Семенов Александр
Семенов Александр
Украина превращается в "аграрну сверх дэржаву"
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andrei andrei
andrei andrei
Правильное решение. От хохлов всего можно ожидать.
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