Россия проиграла: суд Швейцарии принял важное решение в пользу "Укрнафты"

Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения "Укрнафты" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму, захваченных после аннексии полуострова Россией.

Как сказано в сообщении на сайте компании, после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 АЗС. Компания подала жалобу в международный арбитражный суд, основываясь на положениях договора о защите инвестиций, заключенный между Украиной и Россией.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии. А он уже подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ.

"Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества", - сказано в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

В связи с этим, Апелляционный суд Киева 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.