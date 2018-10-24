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Россия проиграла: суд Швейцарии принял важное решение в пользу "Укрнафты"

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Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения "Укрнафты" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму, захваченных после аннексии полуострова Россией.

Как сказано в сообщении на сайте компании, после захвата Крыма в 2014 году РФ с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 АЗС. Компания подала жалобу в международный арбитражный суд, основываясь на положениях договора о защите инвестиций, заключенный между Украиной и Россией.

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признавал наличие у него юрисдикции, в Верховном Суде Швейцарии. А он уже подтвердил правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ.

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"Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в $50 млн от РФ за экспроприацию имущества", - сказано в сообщении компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

В связи с этим, Апелляционный суд Киева 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Место
Швейцария
Объекты
РоссияУкраинаУкрнафтаКрым
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Вам от мертвого осла уши присудили))) Нацисты ни копейки не получат.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна террорист и окупант! Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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