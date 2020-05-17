Россия проиграла экономическую борьбу: Орешкин назвал главную причину провала

Россия никогда не сможет рассчитывать на мировое господство из-за слабого экономического потенциала, который и без того начал стремительно сокращаться.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL заявил известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Путинская Россия экономическую борьбу уже проиграла. 15 лет назад была сделана ставка на построение так называемой трубопроводной империи. Думали, Запад будет нуждаться в нефтебазовых углеводородных ресурсах, а Россия будет их поставлять по монопольным условиям. То есть расчет был на то, что углеводородный рынок будет рынком продавца – мы вам продадим нефть или газ, если вы себя будете хорошо вести, и по той цене, по какой мы захотим", – заявил эксперт.

Владимир Путин Иллюстрация

По его мнению, это была крайне глупая позиция, поскольку углеводородные рынки сохранились, но они стали рынком покупателя. "Путинские стратегии глубоко презирают человеческую свободу, креативное достоинства человека и развитие любых технологий, кроме военных. Вот военные технологии они понимают, а то, что возможно такое явление, как сланцевая нефть, то в Кремле над этим смеялись", – добавил Орешкин.

В итоге, как подчеркнул политолог, американцы заняли свою нишу, а в Кремле не придумали ничего лучше, как попытаться взять под контроль месторождения в Сирии.

"Даже если вы возьмете все эти нефтяные месторождения под контроль, то за все время, пока это будет происходить, технологии изъятия нефти и глубоководных месторождений сделают такой рывок, что ты со своими месторождениями будешь, в лучшем случае, в Нигерии", - заключил Орешкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).