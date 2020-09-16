Россия возобновит строительство "Северного потока-2"? Появилось доказательство

Валентина Гембарская Экономика 09:44, 16.09.2020 Обновлено: 10:28, 16.09.2020

Россия отправила судно "Иван Сидоренко" в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток-2" на северном побережье Германии. Таким образом, можно предположить, что РФ собирается уже в ближайшее время продолжить строительство газопровода в обход Украины.

Как сообщает РБК, ожидается, что "Иван Сидоренко" прибудет на логистическую базу проекта, в порт Мукран на немецком острове Рюген, 17 сентября. Там уже стоит трубоукладчик "Академик Черский".

Отмечается, что "Иван Сидоренко" может доставить трубы для находящегося в Мукране укладчика "Академик Черский", который должен достроить оставшийся участок "Северного потока" длиной 160 км. Еще одно судно снабжения — "Остап Шеремет" — находится в Калининграде.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода. В порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Курс под 30 грн, заоблачные траты на президента и спор с МВФ: что не так с бюджетом на 2021-й год

"Динамо" вышло в плей-офф Лиги чемпионов

Зеленский рассказал, как помогает украинцам преодолеть кризис

Гонгадзе погиб 20 лет назад: история убийства, которое шокировало Украину

Лукашенко поручил договориться с Украиной о пропуске хасидов, а Израиль обратился к Зеленскому