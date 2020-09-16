Россия возобновит строительство "Северного потока-2"? Появилось доказательство

Россия отправила судно "Иван Сидоренко" в немецкий порт Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток-2" на северном побережье Германии. Таким образом, можно предположить, что РФ собирается уже в ближайшее время продолжить строительство газопровода в обход Украины.

Как сообщает РБК, ожидается, что "Иван Сидоренко" прибудет на логистическую базу проекта, в порт Мукран на немецком острове Рюген, 17 сентября. Там уже стоит трубоукладчик "Академик Черский".

Отмечается, что "Иван Сидоренко" может доставить трубы для находящегося в Мукране укладчика "Академик Черский", который должен достроить оставшийся участок "Северного потока" длиной 160 км. Еще одно судно снабжения — "Остап Шеремет" — находится в Калининграде.

Порт Мукран на острове Рюген является важным логистическим пунктом при строительстве газопровода. В порту хранятся трубы для веток газопровода, его же используют занятые в строительстве суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 августа сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над "Северным потоком-2".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Алексея Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.