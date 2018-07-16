Россия продолжает провокации в Азовском море: Украина разработала план

Спецслужбы России задержали уже 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что украинская власть размышляет над ответными мерами, передает пресс-служба ведомства.

"Каждый день АМПУ (Администрация морских портов - ред.) фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судов для осмотра, следующих в/из портов Мариуполь и Бердянск", - рассказал он.

По его словам, все данные Министерство инфраструктуры передает в МИД.

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"Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов", - добавил чиновник.

Лавренюк подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на тактику России. Сообщается, что уже выработан план дальнейших действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия постоянно увеличивает количество своих военных кораблей в Азовском море и обыскивает украинские судна. Только за два последних месяца страна-агрессор перебросила в азовскую акваторию 18 своих кораблей.

Главный редактор издания BlakcSeaNews Андрей Клименко считает, что такие действия РФ демонстрируют масштабную тактику блокады Мариуполя и Бердянска.