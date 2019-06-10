"Россия признала ошибку": нефть Путина пошла в ЕС

Польша возобновила прокачку нефти из Российской Федерации, которая поступала по трубопроводу "Дружба".

Польский оператор PERN использует механизм постоянного контроля качества, чтобы контролировать поступление сырья из Беларуси, говорится на сайте компании.

Первый этап работы системы после ее возобновления продлится до конца июня. До этого момента поставки сырья будут "в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN".

Новости Беларусь решила проблему грязной нефти из России

Позже глава правления PKN ORLEN Даниэль Обайтек подтвердил, что с восточного направления в Польшу начала поступать чистая нефть, передает "Польское радио".

По его словам, благодаря диверсификации поставок, сейчас уже почти 50% нефти, поступающей в страну, происходит не из российских источников.

"Россияне признали свою ошибку, они, так сказать, признали право на наши претензии. Какие это будут претензии – это процесс оценки ущерба, которые мы понесли. Этот процесс продолжается, поскольку только сегодня по одной ветке нефтепровода плывет чистая нефть", – резюмировал Обайтек.

Польша возобновила прокачку нефти из Российской Федерации

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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