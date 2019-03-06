Россия пригрозила военным кораблям уничтожением: что известно

Россия ввела свои жесткие правила на использование иностранными кораблями и судами Северного морского пути (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Как сказано в материале "Известий", теперь военным кораблям и судам придется уведомить РФ о своих планах за 45 суток и обязательно брать на борт российских лоцманов. В проходе может быть и отказано, а в случае несанкционированного движения по СМП Россия сможет применять чрезвычайные меры вплоть до ареста или уничтожения судна.

Отмечается, что в случае осложнения ледовой обстановки именно российские ледоколы должны будут обеспечить иностранным судам сопровождение. Корабли должны выполнять требования защиты морской среды от загрязнения. В случае возникновения аварийной ситуации или ухудшения ледовой обстановки командиры должны послать в ближайший российский порт или военно-морскую базу сообщение о происходящем.

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"Если российская сторона придет к выводу, что судно старое, имеет неприспособленную для ледовых морей обшивку или неподготовленный экипаж, его проход может быть запрещен", — прояснил вице-президент Российской ассоциации морского права Камиль Бекяшев.

По его мнению, если корабль или судно последует по Севморпути без разрешения, российская сторона может применить принудительные меры по его остановке, вплоть до чрезвычайных — арест или уничтожение судна-нарушителя.

"Международное морское и национальное законодательства позволяет это сделать, так как судно угрожает мореходству, экологии и человеческим жизням", — пояснил Бекяшев.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября 2018-го корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. 28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россию могут отключить от международной системы передачи финансовой информации SWIFT из-за нападения на украинские корабли в международных водах Черного моря.

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