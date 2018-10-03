Россия приготовила план отказа от доллара

Правительство РФ готовит свой проект о дедолларизации российской экономики.

По информации источников, знакомых с ходом обсуждений, через одну-две недели его должен утвердить премьер Дмитрий Медведев, пишет The Bell.

Отмечается, что законопроект готовится "по мотивам" плана главы ВТБ Андрея Костина, который тот представил президенту РФ Владимиру Путину в июле.

Представляя свой план, банкир говорил о необходимости мер, направленных на расширение использования рубля в международных расчетах, и просил их поддержать. 2 октября глава ВТБ заявил, что президент "в целом" поддержал его предложение по дедолларизации российской экономики.

При этом он заверил, что о полном отказе от доллара речи не идет. По его словам, "этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение". На постепенную дедолларизацию, по его оценке, уйдет как минимум пять лет.

По информации издания, план правительства не предусматривает никаких ограничительных или запретительных мер, и "запрета расчетов в долларах не будет". Как пояснил один из источников, главный упор будет сделан на создание возможностей для расчетов в национальных валютах. А еще – на облегчение валютного контроля и либерализацию валютного законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

В свою очередь в Кремле тогда заявили, что подобные предложения не прорабатываются.