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Россия приготовила очередную подлость для Грузии: как ударили

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В России усилили контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, качество грузинской продукции в динамике якобы сильно ухудшается. Уточняется, что с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 тысяч литров.

Среди производителей, поставляющих алкогольную продукцию, не соответствующую обязательным требованиям, Роспотребнадзор назвал АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд компании", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

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Вина Грузии

Вина Грузии

lenta.ru

При этом уточняется, что партии некачественной продукции не допускаются к ввозу в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии. В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

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Тема
Протесты в Грузии
Место
Россия
Теги
РоссияРоспотребнадзор
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
Ну уж если воюете с оккупантом, так не орите "а нас за что?"!
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
В Грузии приостановили показы фильмов на русском языке и этим убили сразу двух зайцев. Во-первых, российские шпионы сопьются от скуки, во-вторых, на свободные места можно посадить Саакашвили и его однопартийцев.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Чтобы никто не сомневался в запрете полетов российских самолетов в Грузию и грузинских - в Россию, Путин в конце указа приписал: «Мамой клянусь».
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