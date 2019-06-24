Россия приготовила очередную подлость для Грузии: как ударили

В России усилили контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, качество грузинской продукции в динамике якобы сильно ухудшается. Уточняется, что с 2014 по 2018 годы объем поставляемого в Россию некачественного грузинского алкоголя увеличился в 2,9 раза – до 203 тысяч литров.

Среди производителей, поставляющих алкогольную продукцию, не соответствующую обязательным требованиям, Роспотребнадзор назвал АО "Багратиони-1882", ООО "Болеро энд компании", ООО "Кахетинское традиционное виноделие", ООО "Бадагони", ООО "Дом грузинского вина", ООО "Корпорация грузинское вино", ООО "Компания грузинских вин и алкогольных напитков", ООО "Батоно".

Вина Грузии lenta.ru

При этом уточняется, что партии некачественной продукции не допускаются к ввозу в Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии. В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

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