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Россия придумала, как обмануть ЕС с турбинами для электроснабжения Крыма

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Российская компания "Технопромэкспорт" нашла способ закупить газовые турбины Siemens для Ударной ТЭС в Тамани, которая снабжает электроэнергией оккупированный Крым, в обход санкций Европейского Союза.

"В этой ситуации "Технопромэкспорт" решил купить турбины через так называемого комплексного поставщика, и не новые, а подержанные – на вторичном рынке", – сообщил в комментарии РБК представитель "Ростеха" – материнской компании "Технопромэкспорта".

Комплексного поставщика Россия искала с июня. Победителем конкурса стало ЗАО "Трест Севзапэнергомонтаж". Сумма контракта – 9,2 млрд рублей (140 млн долларов), компания должна поставить две турбины по 177 МВт каждая и сопутствующее оборудование.

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"Турбины будут куплены, скорее всего, в январе – начале февраля 2019 года", – отметил гендиректор "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

Таким образом, между производителем и подсанкционной компанией будет два перекупщика – прежний владелец турбин и "Трест Севзапэнергомонтаж".

"Комплексный поставщик склоняется в пользу турбин итальянской Ansaldo Energia и немецкого Siemens, они больше всего подходят для проекта", – сказал Топор-Гилка.

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По его словам, в России, Латинской Америке, Европе и Азии можно купить много таких турбин на вторичном рынке. В качестве альтернативного варианта рассматривается закупка турбин у иранской Mapna, которая производит их по лицензии Siemens.

Россия придумала, как обмануть ЕС с турбинами для электроснабжения Крыма

Напомним, что в июле 2017 года Siemens попал в серьезный экспортный скандал из-за того, что "Технопромэкспорт" доставил в Крым продукцию немецкого концерна.

В контракте содержался пункт, который строго запрещал установку энергетического оборудования на территории аннексированного полуострова, однако Россия все равно пошла на нарушение договора, модернизировав, а затем переправив оборудование в Крым в обход санкций ЕС.

В результате Siemens решил выйти из совместных предприятий в России, а также подал иск против представителей "Технопромэкспорта". Концерн требовал от РФ возврата турбин, произведенных для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым.

Российский суд отказал Siemens в иске о наложении ареста на поставленные структурам предприятия "Ростех" турбины для теплоэлектростанций.

Как сообщал OBOZREVATEL, Siemens подал кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу о крымских турбинах.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия КрымаСанкции против России
Место
Россия
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andrei andrei
andrei andrei
Вот и вся проблема:-)
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