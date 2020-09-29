Россия прекратила действие соглашения, которое Украина разорвала больше месяца назад

В России сообщили о прекращении действия с 27 сентября соглашения между правительствами России и Украины о взаимном учреждении торговых представительств.

Об этом сказано в сообщении МИД РФ. Россия отреагировала на аналогичные действия со стороны Украины.

"27 сентября 2020 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о взаимном учреждении торговых представительств, подписанного в Москве 22 октября 1992 года", – сказано в заявлении МИД России.

Ранее, на заседании 17 августа, Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия соглашения об открытии торгпредств.

По словам первого замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, договор потерял практическое значение и не отвечает национальным интересам Украины, учитывая российскую агрессию и оккупацию Крыма, и соответственно современное состояние отношений стран.

Россия расторгла соглашение с Украиной об открытии торгпредств. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января Кабинет министров принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).