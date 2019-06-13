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Россия предложила Украине мировое соглашение по "Газпрому": подробности

4.8тЧитать материал на украинском

Россия предложила Украине заключить мировое соглашение по арбитражным разбирательствам НАК "Нафтогаз" с "Газпромом".

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", – сказал Новак.

Газпром

Газпром

forum-goszakaz.ru

По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража в деле о компенсации "Газпромом" НАК "Нафтогаз" потерянных активов.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
Новости РоссииГазпром
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
С эрефией договариваться - себя не уважать. Во как при Порохе поприжали хвост Газпрома! Нужно арбитражные суды продолжать до получения всех, причитающихся по выигранным арбитражам, средств...
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Тонкий ход. Предложили мировую, зная что рагули все равно откажутся. После этого можно спокойно перекрывать кран и Европа после этого Россию придется поддержать.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Подвесов Торсион, да , тонко ты лабутена разгадал. Твоя фамилия не миллер случаем.
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4
1
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А шо такое, ватоправославные? Вон ватные боты тут сраки рвали, что вентиль перекроют и тут тебе на..вато-"зрада". Ватныхй Халифат предложил мирится. Путло - на мыло! Боты - на Майдан.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Бешенство Ватки, твоя ежедневная истерика доставляет, попрошайка) Никак из окопов строчишь, обмотавшись унитазными тряпками)
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Бешенство Матки, угомонись дырка. Вас все равно наипут, так что ты хoхлядь рождена быть верченой на куе.
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