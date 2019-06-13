Россия предложила Украине мировое соглашение по "Газпрому": подробности

Россия предложила Украине заключить мировое соглашение по арбитражным разбирательствам НАК "Нафтогаз" с "Газпромом".

Об этом заявил глава Министерства энергетики РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем, сообщает ТАСС.

"С российской стороны, со стороны "Газпрома" предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения", – сказал Новак.

Газпром forum-goszakaz.ru

По его словам, разрешение судебных споров Газпрома и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей России и Украины по газу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Россия отказалась признать решение Гаагского арбитража в деле о компенсации "Газпромом" НАК "Нафтогаз" потерянных активов.

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