Россия потребовала компенсации за Крым: у Путина пошли на попятную

В Кремле заявили, что не рассматривали возможность взыскания с Киева компенсаций за потери экономики аннексированного Крыма, якобы понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину об этом ничего не известно, передает ТАСС.

"Мне не известно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", — подчеркнул он.

Представитель Кремля посоветовал обратиться в нижнюю палату парламента за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция. Отвечая на вопрос, впервые ли в Кремле услышали о такой идее, Песков сказал: "Да".

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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