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МирСпорт

/Новости экономики

Россия потребовала компенсации за Крым: у Путина пошли на попятную

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В Кремле заявили, что не рассматривали возможность взыскания с Киева компенсаций за потери экономики аннексированного Крыма, якобы понесенные во время пребывания полуострова в составе Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимиру Путину об этом ничего не известно, передает ТАСС.

"Мне не известно о том, чтобы такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле", — подчеркнул он.

Представитель Кремля посоветовал обратиться в нижнюю палату парламента за разъяснениями о том, на чем основана такая позиция. Отвечая на вопрос, впервые ли в Кремле услышали о такой идее, Песков сказал: "Да".

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Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в России предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины. В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир ПутинДмитрий Песков
Место
Россия
Теги
Новости РоссииКрымУкраина
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Теркин Василий
Теркин Василий
Ну это как с вежливыми людьми - "не мы это", так и здесь, сначала "не рассматриваем", а потом бац и в суд ПОДАЛИ))) Ждите лохлы повестку и готовьте денюжку (хрювны не предлагать))))
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Секель Олександр
Секель Олександр
Хахласвины и хахласвинки должны расчитаться за халяву от России, СССР и Русской Империи. Хахлавиньи - секлюки мокшанские кизяковщина, а их отмыли и научили грамоте. Хахласвиьи без России опять вернулись к традиционному промыслу - проституции и в подмастерья у панов :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Секель Олександр, а ти точно єбанутий хочв ця проблема у всіх кацапів
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Ikcheev Salomon
Ikcheev Salomon
Ну если майдауны и дальше будут скулить по поводу Крыма и требовать какие то компенсации, то этот вариант вполне можно рассмотреть...
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