Россия построила новый "мегамост": как он выглядит

Россия завершила работу по соединению пролета первого российско-китайского моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной области в городской уезд Тунцзян на северо-востоке КНР.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию провинции Хэйлунцзян. Отмечается, что утром 20 марта была вмонтирована последняя стальная балка.

"Со своей стороны Россия полностью завершила работы. Это означает, что первый железнодорожный мост между двумя странами в целом успешно соединен. Передвижение транспорта по нему будет возможно ориентировочно в июле", — говорится в заявлении.

Мост через Амур

В нем отмечается, что в последние годы китайско-российский товарооборот постоянно возрастает, в связи с чем транспортные перевозки железной дорогой со сравнительно невысокими издержками становятся особенно актуальными.

Мост через Амур

Отмечается также, что мост начнет функционировать в сентябре 2019 года.

Мост через Амур

Мост, связывающий Нижнеленинское и Тунцзян — первый в своем роде железнодорожный объект между РФ и Китаем. Его длина — 2 209 м, 309 м из них приходится на российскую сторону. Соглашение о его строительстве было подписано в 2013 году, стоимость первоначально должна была составить 9 млрд рублей.

Позднее работы потребовали дополнительных ассигнований, которые были увеличены на 15-20%. Через мост в Китай планируется экспортировать железную руду, уголь, минеральные удобрения, лесную продукцию и другие товары.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму на подъезде к Керченскому мосту произошло новое ЧП — заметно просело дорожное полотно.

В комментарии OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что дорога к Крымскому мосту будет рушиться, потому что оккупационные власти экономят на строительных материалах.

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