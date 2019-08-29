Россия пошла на уступки ЕС и выплатила огромный долг

Россия выплатит долг в бюджет Совета Европы за 2017-2018 годы в размере более 54,5 млн долларов.

"Российская Федерация выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошедшие два года. Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепление роли организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов", – заявила пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"После восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год", – отметили представители внешнеполитического ведомства.

В частности, Россия должна была погасить задолженность до 30 июня, в противном случае у Комитета министров Совета Европы возникает право начать новую санкционную процедуру. 1 июля длительность просрочки платежей со стороны РФ превысит 2 года.

Россия выплатит долг в бюджет Совета Европы в размере более 54,5 млн долларов

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