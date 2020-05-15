Российская компания "Роснефть" после длительных переговоров заключила договоры на поставку в Беларусь до конца года до 9 млн тонн нефти.

Об этом сообщает БЕЛТА.

"В рамках развития сотрудничества с Республикой Беларусь компания заключила договоры с ОАО "Нафтан", ЗАО "БНК" и ОАО "Мозырский НПЗ" на поставку нефти общим объемом до 9 млн тонн с апреля по декабрь 2020 года", – сообщила "Роснефть".

Александр Лукашенко

Заключение контрактов с "Роснефтью" возобновилось в апреле после перерыва в поставках крупных нефтяных компаний с 1 января. Тогда Беларусь посчитала нецелесообразным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

В апреле поставки от крупных НК возобновлены. Как пояснял премьер-министр Беларуси Сергей Румас, часть премии российским компаниям компенсируют с помощью межбюджетных расчетов, то есть за счет правительства РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

Россия согласилась увеличить скидку на поставляемую в Беларусь нефть до $15,7 за тонну, что на $12 больше, чем предлагалось ранее.

2 апреля премьер-министр Сергей Румас заявил, что Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.