Россия пообещала зеркальный ответ на новые санкции ЕС
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции Европейского Союза по "делу Навального".
"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально", – заявил Лавров, передает "Интерфакс".
По его словам, ограничительные меры России являются стандартной дипломатической практикой.
Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление). Санкциями предлагается запретить им въезд в Евросоюз, а также заморозить активы.
14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера. Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Российский оппозиционер был отравлен 20 августа. Из России его направили в состоянии искусственной комы в Германию. В середине сентября Навального выписали из клиники в Берлине.
Министр иностранных дел Германии заявил, что Евросоюз обязательно введет против России санкции, если ОЗХО подтвердит данные об отравлении Навального "Новичком".
Организация проверила выводы, сделанные экспертами в Германии, Швеции и Франции, и подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.
Навальный заявил, что уверен в том, что его отравление было организовано с подачи президента РФ Владимира Путина.