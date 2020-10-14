Россия пообещала зеркальный ответ на новые санкции ЕС

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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  • Послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального

  • Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации

  • Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на европейские санкции

Россия пообещала зеркальный ответ на новые санкции ЕС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Москва зеркально ответит на санкции Европейского Союза по "делу Навального".

"Сейчас немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально", – заявил Лавров, передает "Интерфакс".

По его словам, ограничительные меры России являются стандартной дипломатической практикой.

Германия и Франция готовят пакет санкций против России из-за отравления Алексея Навального. Ограничительные меры могут задеть в том числе офицеров Главного управления Генштаба ВС РФ, более известного как ГРУ (Главное разведывательное управление). Санкциями предлагается запретить им въезд в Евросоюз, а также заморозить активы.

14 октября послы Европейского Союза одобрили санкции против россиян, причастных к отравлению оппозиционера. Ограничительные меры будут введены против шести человек и одной организации.

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