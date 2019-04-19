Россия помогла другу Путина обойти санкции США

Венесуэла обходит санкции со стороны Соединенных Штатов в нефтяной отрасли при помощи Российской Федерации.

В частности, правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро прибегает к услугам российской нефтегазовой корпорации "Роснефть", сообщает Reuters.

По данным источников, "Роснефть" играет роль посредника между государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA и покупателями.

Российская сторона платит за нефть сразу, а после продажи венесуэльского сырья забирает себе всю сумму.

Все сделки проходят незамедлительно и денежные средства попадают в банки России или используются для расчетов в ожидании платежей, чтобы экспорт нефти не прерывался.

При этом "Роснефть" и PDVSA отказались прокомментировать соответствующую информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

В начале этого года США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

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