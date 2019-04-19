ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Подушка «Венето Комфорт Антистресс» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Россия помогла другу Путина обойти санкции США

482Читать материал на украинском

Венесуэла обходит санкции со стороны Соединенных Штатов в нефтяной отрасли при помощи Российской Федерации.

В частности, правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро прибегает к услугам российской нефтегазовой корпорации "Роснефть", сообщает Reuters.

По данным источников, "Роснефть" играет роль посредника между государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA и покупателями.

Новости
США нанесли неожиданный удар по союзнику Путина: что произошло

Российская сторона платит за нефть сразу, а после продажи венесуэльского сырья забирает себе всю сумму.

Все сделки проходят незамедлительно и денежные средства попадают в банки России или используются для расчетов в ожидании платежей, чтобы экспорт нефти не прерывался.

При этом "Роснефть" и PDVSA отказались прокомментировать соответствующую информацию.

Россия помогла другу Путина обойти санкции США

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро сказал, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы. Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

В начале этого года США ввели новые санкции против нефтяной промышленности Венесуэлы, но некоторые компании продолжают снабжать страну топливом из Индии, России и Европы.

В частности, ряд стран обходит американские санкции, и Вашингтон это не устраивает. С Мадуро продолжают сотрудничать Индия, Россия и страны Европы. Одни лишь покупают сырье, а другие отправляют Каракасу нефтепродукты, которыми разбавляется тяжелая венесуэльская нефть.

7 марта стало известно, что США могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

19 марта Соединенные Штаты ввели санкции в отношении государственной горнодобывающей корпорации Венесуэлы Minerven. Под ограничительные меры попал и ее руководитель Адриан Антонио Пердомо Мата.

Одновременно с этим Вашингтон исключил из санкционных списков по Каракасу 12 физических лиц, связанных с владельцами венесуэльского телеканала Globovision Раулем Горрином и Густаво Пердомо.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дейман Алон
Дейман Алон
США теперь просто обязаны ввести жесткие санкции против Роснефти - вот и посмотрим, как подохнет очередная рашистско-чекистская компания.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения