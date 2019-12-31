Россия получила еще одну победу по газу: о чем речь

Газораспределительное предприятие Молдовы "Молдовагаз" и российский "Газпром" продлили действующий контракт на поставку ископаемого газа еще на один год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы молдавского правительства. По данным издания, правительство Молдовы получило соответствующее извещение от руководства энергопровайдера.

sputnik.md

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"Председатель "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год", – сообщили в пресс-службе.

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