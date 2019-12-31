Россия получила еще одну победу по газу: о чем речь

Газораспределительное предприятие Молдовы "Молдовагаз" и российский "Газпром" продлили действующий контракт на поставку ископаемого газа еще на один год.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы молдавского правительства. По данным издания, правительство Молдовы получило соответствующее извещение от руководства энергопровайдера.
sputnik.md
"Председатель "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год", – сообщили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря представители Украины и России начали процесс подписания документов, связанных с транзитом газа.
Российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.
Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по газовому спору АМКУ с "Газпромом" на сумму $7,4 млрд.
30 декабря российский "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах РФ выплатить $7,4 млрд штрафа Антимонопольного комитета.
Также 30 декабря Украина и Россия подписали договор о транзите газа сроком на пять лет. Существует возможность продления еще на 10 лет.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подчеркнул, что первый раз в истории Украины "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати".
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все вопросы по газу с Украиной были урегулированы вместе с прекращением взаимных претензий.
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