Главная Новости
31 декабря • обновлено в 12:41
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Россия получила еще одну победу по газу: о чем речь

2.7т
Читать материал на украинском

Газораспределительное предприятие Молдовы "Молдовагаз" и российский "Газпром" продлили действующий контракт на поставку ископаемого газа еще на один год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы молдавского правительства. По данным издания, правительство Молдовы получило соответствующее извещение от руководства энергопровайдера.

Россия получила еще одну победу по газу: о чем речь

sputnik.md

Новости
В ЕС оценили новую сделку по газу Украины с Россией

"Председатель "Молдовагаз" сообщил премьер-министру, что компания продлила контракт с "Газпромом" на поставки природного газа на один год", – сообщили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Рынок газа
Место
Молдова
Теги
Газпром газ
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
10
6
Смешно
1
Интересно
3
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Слышен свинячий вой с бanдеровских болот.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, О чем ты своинорусс, лапоть кокшникоголовый, ватник диффективный.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Mega Death
Mega Death
Где Россия, там всегда победа!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Кризский Игорь, .........ну да , унитазы для лохла - святое.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Mega Death, Возле туалета вся ваша победа, в унитазах украденных с украинских военных кораблей. Вот ваша вся победа.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги