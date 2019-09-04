Россия полностью выплатила долг в Совет Европы: все подробности

Россия полностью оплатила задолженность по взносам за 2017-2018 годы в бюджет Совета Европы (СЕ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря СЕ Даниэля Хольтгена.

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (54,7 млн евро) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро. На данный момент осталось решить лишь некоторые технические моменты, однако мы уверены, что они будут урегулированы. Задолженность практически полностью погашена", – отметил Хольтген

При этом генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия полностью закрыла вопрос по задолженности взносов.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует", - сказал Ягланд.

При этом Ягланд отметил, что "выплаты не были причиной, по которой в организации стремились вернуть Россию в качестве полноправного члена".

"Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в РФ", – заявил генсек.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.

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