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4 сентября • обновлено в 14:52
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Россия полностью выплатила долг в Совет Европы: все подробности

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Россия полностью оплатила задолженность по взносам за 2017-2018 годы в бюджет Совета Европы (СЕ).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя генерального секретаря СЕ Даниэля Хольтгена.

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 года (54,7 млн евро) были на 97% переведены по состоянию на сегодняшнее утро. На данный момент осталось решить лишь некоторые технические моменты, однако мы уверены, что они будут урегулированы. Задолженность практически полностью погашена", – отметил Хольтген

При этом генсек СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Россия полностью закрыла вопрос по задолженности взносов.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд

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"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует", - сказал Ягланд.

При этом Ягланд отметил, что "выплаты не были причиной, по которой в организации стремились вернуть Россию в качестве полноправного члена".

"Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в РФ", – заявил генсек.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.

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Тема
Кризис в России
Персона
Турбьерн Ягланд
Место
Россия
Тег
Новости России
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филипп филипыч
филипп филипыч
деньги рулят миром. упоротые а вы думали майданы?)) онли мани. больше ничего.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
То есть те деньги которые "переплатила Украина (сколько то там тысяч евро) ушли впустую?)
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