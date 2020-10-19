Россия придумала, как "полностью решить проблему с водой" в Крыму

Валентина Гембарская Экономика 13:19, 19.10.2020 Обновлено: 13:19, 19.10.2020

Кабинет министров России подготовил "план надежного водоснабжения" оккупированного Крыма, на него будет выделено 50 млрд рублей (17 млрд грн).

Об этом объявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает российское пропагандистское агентство ТАСС. По его словам, план предусматривает проведение 14 мероприятий, включая разработку новых источников воды.

"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть – из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", – заявил российский премьер.

Он отметил, что решить вопрос с водообеспечением Крыма правительству поручил президент РФ Владимир Путин. "Это важная тема для людей и развития полуострова, – сказал Мишустин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

  • Специалисты Мониторинговой миссии ООН в Украине в ответ заявили, что Россия, которая аннексировала Крым, несет основную ответственность за обеспечение доступа к воде на полуострове.

  • В Симферополе местные жители могут снова начать получать грязную воду. Это может произойти из-за повышения мутности в Аянском водохранилище.

  • Местные ученые заявили, что могут помочь "властям" оккупированного полуострова решить проблему с водой.

  • В Крыму усугубилась проблема с нехваткой воды. Появились показательные фото водохранилищ.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Суициды фронтовиков: как остановить самоуничтожение тех, кто прошел войну

Украинцы будут выходить на пенсию по-новому: требования вырастут, а стаж подорожает

Поезд Львов-Киев остановили из-за двух неадекватных девушек: они бегали голыми и кричали. Видео

В Сумах вся семья баллотируется в депутаты, но от разных партий. Фото

Суд запретил упоминать Медведчука в книге Кипиани о Стусе