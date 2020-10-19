Россия придумала, как "полностью решить проблему с водой" в Крыму
Кабинет министров России подготовил "план надежного водоснабжения" оккупированного Крыма, на него будет выделено 50 млрд рублей (17 млрд грн).
Об этом объявил российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, передает российское пропагандистское агентство ТАСС. По его словам, план предусматривает проведение 14 мероприятий, включая разработку новых источников воды.
"Всего на реализацию плана будет направлено около 50 млрд рублей, большая часть – из федерального бюджета. Это даст дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки, что позволит полностью обеспечить качественным водоснабжением полуостров и его жителей", – заявил российский премьер.
Он отметил, что решить вопрос с водообеспечением Крыма правительству поручил президент РФ Владимир Путин. "Это важная тема для людей и развития полуострова, – сказал Мишустин.
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